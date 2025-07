Addio a Striscia la Notizia e Paperissima Sprint

L'addio a due iconici programmi televisivi segna una svolta nel panorama dell'intrattenimento italiano. Mediaset ha annunciato che Striscia la Notizia non tornerà più a settembre, forse a novembre, mentre Paperissima Sprint cambierà fascia oraria. Questa decisione, apparentemente presa in stretta collaborazione con Antonio Ricci, apre un nuovo capitolo per i telespettatori italiani e stimola molte domande sul futuro della comicità in tv.

Antonio Ricci e la rivoluzione di Mediaset: «Striscia» slitta a novembre, «Paperissima Sprint» trasloca su Italia 1 - La nota di Pier Silvio Berlusconi: «Si tratta di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione in totale sintonia con Antonio Ricci» ... msn.com scrive