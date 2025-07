Chi c’era con Chiara la mattina del delitto | Garlasco i dati confermano tutto

Al termine della delicata analisi forense, emergono dati che confermano con maggiore chiarezza chi fosse con Chiara la mattina del delitto a Garlasco. Dopo diciotto anni di attesa, questa nuova fase potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel caso, portando alla luce veritĂ nascoste e risposte fondamentali per la giustizia. Solo al termine della revisione degli elementi biologici, si potrĂ capire se gli indizi raccolti negli anni siano finalmente in grado di fare piena luce sulla vicenda.

Nuovi sviluppi emergono nel caso di Garlasco, a diciott'anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'incidente probatorio, recentemente condotto nella riservatezza della Questura, ha visto tecnici, avvocati e consulenti esaminare attentamente i reperti biologici raccolti nel 2007. Questi materiali, sigillati per quasi due decenni, sono stati finalmente aperti, offrendo la possibilità di fare luce su dettagli finora oscuri. Solo al termine della giornata si conoscerà la reale portata dei nuovi elementi e se questi potranno influenzare la ricerca della verità.

