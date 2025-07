Svolta Canale 5 | nuovo access estivo e ‘Striscia’ slitta a novembre

L’estate di Canale 5 si trasforma, tra novità e attese: il nuovo access estivo debutta con energia, mentre ‘Striscia la Notizia’ torna a novembre dopo un leggero slittamento. La rete si prepara a sorprendere il pubblico con un restyling di due grandi classici, segnando un passo deciso verso innovazione e sperimentazione. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che...

‘Striscia la Notizia’ tornerà in onda a novembre. Questa estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della Tv Mediaset: ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Sarabanda’. Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de ‘La Ruota della Fortuna’: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che pensiamo terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Svolta Canale 5: nuovo access estivo e ‘Striscia’ slitta a novembre

