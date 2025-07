investire nella salute globale conviene ogni dollaro speso ne rende 19 dice the lancet

Investire nella salute globale non è soltanto un atto di solidarietà, ma un investimento altamente redditizio: ogni dollaro speso rende 19, secondo il rapporto di The Lancet. Nonostante i progressi, HIV, tubercolosi e malaria continuano a mietere vittime, soprattutto tra le comunità più vulnerabili. È cruciale intervenire ora: a cinque anni dalla scadenza fissata...

Nonostante i progressi degli ultimi decenni, Hiv tubercolosi e malaria continuano a causare insieme oltre due milioni di morti ogni anno, colpendo in particolare le comunità più povere e vulnerabili. Le tre malattie rappresentano un ostacolo drammatico per lo sviluppo sociale ed economico di molti Paesi, contribuendo a mantenere disuguaglianze profonde e mettendo sotto pressione sistemi sanitari già fragili. A cinque anni dalla scadenza fissata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) per porre fine a queste epidemie entro il 2030 – e in un contesto in cui la salute globale si ritaglia uno spazio sempre più ridotto nelle agende politiche –, la comunità scientifica si interroga su quali interventi siano ancora possibili e quanto serva per realizzarli. 🔗 Leggi su Formiche.net