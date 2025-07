Il reality slitterà da settembre a ottobre e per questa stagione ci saranno un' edizione NIP e una Gold VIP L' 8 luglio la presentazione dei palinsesti Mediaset

Il Grande Fratello celebra i suoi 25 anni di successi con un’edizione tutta rivoluzionaria! Slittato a ottobre, questa stagione vedrà due versioni: una NIP con volti sconosciuti e una Gold/VIP, in arrivo a gennaio 2026. La presentazione dei palinsesti Mediaset, prevista l’8 luglio, svelerà tutti i dettagli di questa entusiasmante novità. Rimanete con noi per scoprire come il reality più famoso d’Italia si reinventerà per stupire ancora di più!

I l Grande Fratello si prepara a festeggiare i suoi 25 anni in tv. E lo fa con una serie di novità. Secondo quanto anticipato da Dagospia, il reality non partirà a settembre, come da tradizione, ma slitterà alla seconda metà di ottobre. Non solo. Come riporta Davide Maggio, questa stagione vedrà ben due edizioni: una NIP, con concorrenti non famosi, e una GoldVIP, attesa per gennaio 2026. La conferma ufficiale arriverà l’8 luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi svelerà i dettagli della nuova offerta televisiva. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”, le prime indiscrezioni sulla nuova edizione: Signorini confermato, cambiano le opinioniste Grande Fratello: partenza rinviata e doppia edizione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il reality slitterà da settembre a ottobre e, per questa stagione, ci saranno un'edizione NIP e una Gold/VIP. L'8 luglio la presentazione dei palinsesti Mediaset

In questa notizia si parla di: reality - slitterà - settembre - ottobre

Preferireste un Grande Fratello con persone comuni o con vip? Credete che il ritorno alle origini con casting divertenti ecc… possa salvare il format? Per noi si ? https://wonderchannel.it/?p=141386 Il mondo dei reality show italiani sta per essere sconvolto d Vai su X

Grande Fratello, partenza rinviata e doppia edizione; Quando andrà in onda La Talpa: giallo sulla data di partenza, il reality di Diletta Leotta potrebbe slittare ancora; Mediaset, stravolgimenti d'ottobre: Grande Fratello dimezzato e stop a La Talpa. Che cosa succede.