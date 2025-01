Quotidiano.net - Smart TV QLED da 40” di Hisense: super offerta a tempo limitato

Leggi su Quotidiano.net

per la meravigliosaTV di; il modello 40E53NQT, con dimensione da 40 pollici, tecnologiae funzionalità premium, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 229,00€, con un 12% di sconto e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di listino. Prezzo da Best Buy, laTV diè da comprare al voloTV di: tanta tecnologia ad un prezzo low-cost Andiamo con ordine: la tecnologiagarantisce colori vividi e un contrasto migliorato, offrendo immagini nitide e dettagliate in Full HD (1920x1080). Il supporto HDR10 migliora ulteriormente la resa cromatica e la profondità, assicurando un’esperienza visiva coinvolgente, sia per film che per contenuti sportivi o gaming. Grazie al pannello a 40 pollici, il televisore va benissimo per stanze di medie dimensioni, e si adatterà perfettamente a salotti, camere da letto o uffici.