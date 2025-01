Cityrumors.it - Quattro adolescenti aggrediscono una 71enne in metro: la reazione le coglie alla sprovvista

Eroismo e paura nellapolitana: una donna di 71 anni respinge un’aggressione violenta da parte di 4Sono sempre più diffusi, purtroppo, gli episodi di criminalità nei mezzi pubblici delle grandipoli. Quello accaduto il giorno di Capodanno è una vicenda che allunga ancora di più questa lista. Protagonista è una donna di 71 anni, la cui determinazione e coraggio hanno trasformato una situazione di pericolo in una lezione di forza e resilienza.unain: lale– Cityrumors.itLa vicenda ha avuto luogo mentre la donna si recava in chiesa nel tardo pomeriggio.l’hanno assalita cercando di strapparle la borsa. Per farlo, l’hanno aggredita fisicamente. La vittima, tuttavia, ha reagito con incredibile fermezza.