Ilgiorno.it - Piazza Ducale a Vigevano, la polemica: “Lavori inadeguati e risorse sprecate”

(Pavia) – “Hanno annunciato un investimento da 60mila euro per la sistemazione dell’acciottolato di: i risultati però sono inaccettabili”. Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico “Prima di tutto“, punta il dito verso le condizioni della pavimentazione del luogo più importante della città. “Isono stati effettuati con una qualità pessima, come chiunque si trovi a transitare inpuò chiaramente vedere - continua Pizzi -. La posa delle pietre non solo non valorizza il luogo, ma rischia di comprometterne addirittura l’integrità e quindi l’utilizzo. Non è accettabile che, a fronte di un investimento di questa portata, la gestione sia stata così superficiale”. Dopo la denuncia, il portavoce chiede spiegazioni all’amministrazione. “A questo punto è doveroso chiedere conto a chi ci amministra: quali sono stati i criteri usati per scegliere l’impresa che ha effettuato gli interventi, se il pagamento è già stato effettuato nonostante la scarsa qualità del lavoro e chi ha supervisionato i? La città di, a nostro avviso, merita trasparenza e risposte chiare”.