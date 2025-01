Puntomagazine.it - “Per fare un film”: la Scuola Volonté organizza la II edizione dei dialoghi sulla collaborazione creativa

Una serie di incontri al Cinema Farnese Arthouse di Romati dallaper esplorare il rapporto tra registi e principali collaboratori attraverso racconti, clip video e confronti con il pubblico.Nel mese di gennaio 2025, presso il Cinema Farnese Arthouse di Roma, prenderà il via l’iniziativa Perun. L’evento, ideato e promosso dallad’Arte Cinematografica Gian Maria, proporrà una serie di appuntamenti rivolti agli allievi/e dellama aperti anche al pubblico con ingresso gratuito, in ognuno dei quali un regista approfondirà il rapporto professionale e creativo con uno dei suoi principali collaboratori nell’ambito della sua carriera cinematografica. L’intento degli incontri è infatti quello di portare in primo piano la dimensione cooperativa e il lavoro di squadra che presiedono alla realizzazione di un, riflettendo insiemecomplessa alchimia di competenze e creatività che si viene a costruire lavorando a un progetto comune.