Iodonna.it - Niente gobba e depressione. Per Sergio Rubini il sommo poeta è un'icona pop

Leggi su Iodonna.it

Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 il film in due puntate Leopardi, ildell’infinito disbarca stasera e domani su Rai 1. Il regista pugliese per la prima volta firma la regia di una serie: non una miniserie su ungobbo, triste e malato, ma un ritratto dell’uomo, intellettuale e filosofo, che ha rivoluzionato il pensiero.racconta il Leopardi libero e ribelle: la miniserie-evento su Rai 1 X Leggi anche › “Leopardi” come Amadeus: la serie tv sultenta la grande opera Leopardi è un personaggio moderno e anticonformista che ha rotto con la tradizione attraverso le armi del razionalismo e del laicismo.