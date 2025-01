NBA 2024 2025 | volano Sacramento e Detroit super rimonta dei Bulls

Leggi su Sportface.it

Nove incontri validi per la regular season NBAsi sono disputati nella notte italiana e, nonostante l’assenza di molti big (riposavano i vari Curry, James, Jokic insieme ai top team come OKC, Cavs e Celtics), lo spettacolo non è mancato. Tra colpi esterni, vittorie arrivate dopo due tempi supplementari eda paura, non si può dire che ci si sia annoiati. Ecco i risultati e cos’è successo.Si rivede FontecchioSettima vittoria nelle ultime otto gare per iPistons, che piegano i Portland Trail Blazer per 118-115 nel segno del solito Cade Cunningham, autore di una prestazione da 32 punti. La notizia più lieta della serata è però il ritorno dell’italiano Simone Fontecchio, tornato a calcare il parquet dopo aver saltato le ultime gare per motivi personali. Per lui 10 punti e 6 rimbalzi in 21 minuti.