Mister Movie | Il trailer della seconda stagione di The Last of Us rivela la finestra di data uscita

Durante il Consumer Electronics Show, Sony ha entusiasmato i fan rilasciando un nuovodi Theof Us. Lo show, che ha conquistato critica e pubblico nella sua prima, tornerà ad aprile 2025, anche se laprecisa rimane uno.Theof Usdi: ilsvela ladiad aprileclass="wp-block-heading">La nuovariprenderà cinque anni dopo gli eventiprima. Joel ed Ellie, i protagonististoria, si ritroveranno ad affrontare conflitti non solo esterni ma anche interni alla loro relazione, in un mondo sempre più ostile e imprevedibile. La sinossi suggerisce sviluppi drammatici e intensi che promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.Il cast e le novitàPedro Pascal e Bella Ramsey torneranno rispettivamente nei ruoli di Joel ed Ellie, accompagnati da Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria).