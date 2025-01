Oasport.it - Matteo Berrettini torna agli Australian Open dopo due anni: la mina vagante che tutti vorrebbero evitare

A duedall’ultima partecipazione,si ripresenta al via a Melbourne Park. Per la verità, anche l’anno scorso avrebbe dovuto essere. E si sarebbe ripresentata la sfida con Stefanos Tsitsipas, una costante strana Down Under per lui, ma arrivò il forfait a tabellone già compilato: il rientro sarebbe arrivato solo, negli States.Una storia, quella tra l’ex numero 6 del mondo e il primo Slam dell’anno, che ha sempre avuto dei connotati un po’ particolari. Qui entrò in tabellone nel 2018 da lucky loser, ma pescò il francese Adrian Mannarino, nel pieno di quella seconda parte di carriera che lo ha messo sotto le luci dei riflettori. Ugualmente, l’anno successivo, già diventato un giocatore da tenere sotto osservazione, dovette cedere a Tsitsipas, ma non senza batta, visto che la sfida durò quattro set.