Ilgiorno.it - La mobilità diventa green, a Busto Arsizio aumentano i punti ricarica. Come funzionano

(Varese) – Proseguono gli interventi per l’ampliamento deididelle vetture elettriche. Nei giorni scorsi sono state attivate altre due colonnine in via Galilei e in via Cairoli. Salgono così a 8 le infrastrutture operative in città, dopo che sono già in funzione iin via Canton Santo, Machiavelli e, con doppia stazione, nelle vie XI Settembre e Volturno. Saranno attivate nelle prossime settimane altre due infrastrutture in viale Cadorna e in via Bellini. A completamento, A2A metterà così a disposizione complessivamente 11 colonnine, per un totale di 22diche consentono ladi due vetture contemporaneamente. Sei sono di tipo Quick (in corrente alternata da 22 kW), 5 di tipo Fast o Fast+ (in corrente continua fino a 100 kW). L’energia utilizzata è certificata 100%