Gli architetti di Cesano e la rinascita dell’antico seminario

L’anticoarcivescovile che si trasforma in un resort urbano fronte mare: così l’architetto diMaderno, Riccardo Emanuele, con il suo socio Samuel Balasso, dello studio associato Ncb Architettura di Milano, si sono aggiudicati il prestigioso Premio Regula consegnato a Roma in Campidoglio. L’evento, che celebra i migliori progetti italiani nei settori dell’architettura, design, tecnologia e sostenibilità, vanta il patrocinio dei ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che del Consiglio nazionale dell’Ordine degli. Il progetto per la struttura ricettiva Dogana Resort di Molfetta è stato selezionato per il prestigioso volume “100 progetti italiani“. "Abbiamo lavorato su due linee: la prima legata al recupero e restauro delle componenti architettoniche e decorative della fabbrica, la seconda legata alla riconversione degli spazi interni in una efficiente e funzionale macchina dell’ospitalità, senza rinunciare alla bellezza e al fascino mediterraneo che abbiamo voluto trascrivere in forme contemporanee e in coerenza con tutto il contesto".