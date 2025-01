Inter-news.it - Frattesi, idee chiare per l’Inter: addio solo in un caso! Prezzo – Sky

e il futuro alda scrivere. Il giocatore reclama spazio e la Roma ne è interessata. Ma da Viale Liberazione un’idea.NESSUN SCAMBIO IN VISTA – Tra Inter e Roma si continua a parlare di Davide. La mezzala romana è alla ricerca di maggior minutaggio, visto che in casa nerazzurra è chiuso da Nicolò Barella. Ieri, nella finale di Supercoppa italiana,è entrato a dieci dalla fine non riuscendo ad incidere sulla partita. Ad oggi però, come riferisce anche Marco Sugoni di Sky Sport 24, non c’è nulla di concreto in merito ad un’eventuale partenza del giocatore già a gennaio. Anzi, l’idea delè quella di non volersi muovere a gennaio. Il ragazzo, almeno fino in estate, dovrebbe rimanere a meno che non arrivi una super offerta. Di seguito all’aggiornamento che arriva da Sky Sport.