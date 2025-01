‘Dimmelo con gli occhi’, l’inedito di Modugno a ‘Bella Ma”- Video

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una canzone di Domenicomai diffusa prima è stata resa pubblica per la prima volta aMa”, su Rai 2. Enrica Bonaccorti, ospite del programma, ha portato in esclusiva un provino inedito di Domenico, inciso alla RCA nel 1971 su lacca (i master dei vinili). L’attrice, dopo aver fatto ascoltare l’audio in cui è sua la voce femminile, ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco che la canzone si doveva intitolarecon gli. Lo spunto era venuto guardando il cartellone pubblicitario di un collirio, visto per strada mentree la Bonaccorti viaggiavano in auto durante il loro tour teatrale. Durante la puntata diMa’, il varietà del pomeriggio di Rai2, Enrica Bonaccorti ha raccontato che il testo delè stato ispirato da una filastrocca che un ragazzo inglese le aveva insegnato in spiaggio anni prima, che l’attrice aveva tradotto in italiano e che il grandeaveva trasformato in una canzone.