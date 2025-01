Golssip.it - ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi in corsa per gli Oscar: “Incarna desiderio di felicità”

C'èdomani, il film del 2023 dicampione di incassi, è stato ammesso allaper gli2025. Lo ha comunicato l'Academy, che lo ha inserito nella lista dei film 'eleggibili' per la 97ma edizione in programma il 3 marzo. 'There is still tomorrow', il titolo con cui è stato distribuito negli Stati Uniti, è fra i 207 lungometraggi inseriti nella "Reminder list of productions eligible fot the 97th Academy awards" come miglior film. Le nomination saranno annunciate il 17 gennaio dopo la conclusione del voto domenica 12. Esordio alla regia di, il film ha vinto sei David di Donatello, è stato il film italiano di maggiore incasso dell'anno e tra i cinque film italiani col miglior risultato al botteghino di sempre, oltre ad avere avuto un'ottima accoglienza anche all'estero.