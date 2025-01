Sport.quotidiano.net - Brutte notizie per Faye: non partirà per Bonn

L’infortunio ditiene in ansia la Pallacanestro Reggiana. Il lungo, rimasto negli spogliatoi dopo il colpo ricevuto da Pajola nel primo tempo del derby di domenica, nonpered è in forte dubbio anche per la trasferta a Milano, in scaletta domenica. Il problema è nella zona del perone della gamba sinistra, dove ‘Momo’ ha preso una ginocchiata fortuita dal play della Virtus. Nessuna frattura ossea, ma una forte, a tratti fortissima, sensazione di dolore al tendine che passa proprio in quel punto, tant’è che anche a fine partita, nel consueto giro di ricognizione per salutare i tifosi,zoppicava vistosamente. Una tegola che ovviamente non ci voleva, ma che è un po’ l’emblema di una squadra che - dopo aver speso tantissime energie tra novembre e dicembre - ora sta avendo un fisiologico momento di calo fisico e atletico.