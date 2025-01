Oasport.it - ATP Adelaide 2025, Vavassori e Bolelli aprono il 2025 con una vittoria

Buona la prima per Andreae Simone, che si qualificano per i quarti di finale dell’ATP di. La coppia azzurra apre dunque ilcon un successo contro il duo australiano composto da Thomas John Fancutt e Matthews Christopher Ramos, che avevano ricevuto una wild card dagli organizzatori.si sono imposti con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco ed ora attendono la coppia vincente della sfida tra Vliegen/Ebden (sei del seeding) e Andreozzi/Arribage.Davvero ottimo il rendimento al servizio della coppia azzurra.hanno ottenuto il 92% dei punti quando hanno servito la prima e l’81% con la seconda. Soprattutto il doppio italiano non ha concesso palle break agli avversari.Nel primo set c’è davvero tanto equilibrio, con entrambe le coppie che tengono anche abbastanza agevolmente i propri turni al servizio.