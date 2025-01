AO Opening Week 2025 | Sinner batte in due set Popyrin alla prima uscita stagionale

Leggi su Sportface.it

Dodici mesi dopo lo storico successo a Melbourne, Janniktorna a calcare la Rod Laver Arena. Lo ha fatto nella mattinata italiana in occasione di un match d’esibizione contro Alexei, valevole per l’evento benefico AO. Accolto con un boato dagli spettatori australiani, il numero 1 al mondo non ha deluso le aspettative ed ha conquistato la vittoria in due set, riprendendo da dove aveva lasciato e cominciando bene il.La cronacaNon trattandosi di un match ufficiale, il risultato contava relativamente. Lo aveva detto lo stesso, spiegando come prediligeva acclimatarsi alle condizioni e riprendere confidenza con il campo in vista dell’Australian Open. Fatto sta che comunque è arrivato un successo, il primo della nuova stagione, con il punteggio di 6-4 7-6.