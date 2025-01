Secoloditalia.it - Addio a Jean-Marie Le Pen, leader dell’estrema destra francese. Incidente in mare per la figlia Marine

E’ morto all’età di 96 anniLe Pen, figura storica, exe co-fondatore del partito di estremaFront National e padre diLe Pen. Nel 2002 andò al ballottaggio alle presidenziali per poi essere battuto da Jacques Chirac. Per 50 anni fu il punto di riferimento, riportata al centro della politicaa suon di voti.L’Le PenNato a La Trinité-sur-Mer il 20 giugno 1928,Le Pen è statoe fondatore del partito politico di estremaFront National, nato nel 1972 in opposizione al partito gollista. Deputato all’Assemblea nazionale e per più legislature all’Europarlamento, Le Pen – a cui il giornalista del Secolo d’Italia Antonio Pannullo dedicò il volume “Oui oui!”, è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie, che lo hanno spesso portato a dichiarazioni controverse.