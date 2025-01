Quotidiano.net - Tesla 2024: record di vendite di auto elettriche in Cina ma quote di mercato in calo

Leggi su Quotidiano.net

nelha fatto registrare undidiin, nonostante l'agguerrita concorrenza di Byd e delle altre casemobilistiche locali. Il gruppo di Elon Musk ha visto balzare le consegne dell'8,8% per oltre 657.000 veicoli, con un +12,8% messo a segno solo a dicembre. A dispetto di questi dati, però,continua a perderedinel Paese del Dragone, passando nelal 6% contro il 7,8% dell'anno precedente. Come già accade per Apple,è quindi costretta ad una politica di forti sconti (fino a oltre 1.300 dollari a modello) per resistere a quella che oramai si caratterizza come una vera e propria guerra dei prezzi con le più convenienti case locali.