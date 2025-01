Lettera43.it - Sanremo, Katia Follesa co-conduttrice in una delle serate del Festival

Manca solo l’ufficialità, ma– riporta l’Ansa – condurrà insieme con Carlo Conti unadel prossimodi, in programma dall’11 al 15 febbraio. Tra le possibili co-conduzioni circola poi l’ipotesi Serena Rossi assieme a quella di Geppi Cucciari, data per certa. Il presentatore e direttore artistico nei prossimi giorni ufficializzerà – ancora una volta al Tg1 – la lista completa dei personaggi che lo accompagneranno nella sua seconda avventura all’Ariston.Geppi Cucciari (Getty Images).è stata accanto a Conti come giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e Quale ShowClasse 1976,iniziato la carriera insieme con Valeria Graci del duo& Valeria, consacrato da Zelig. E, dopo aver condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D’amore e d’accordo, Cake star – Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match, è stata accanto a Conti come giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e Quale Show.