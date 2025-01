Ilgiorno.it - Rivoluzione viabilistica. Spazio ai binari

Leggi su Ilgiorno.it

Unae di collegamenti tra una parte e l’altra del quartiere. Si avvicina la svolta per lo storico quartiere Boccaleone con la chiusura definitiva della passerella pedonale e del passaggio a livello di via Pizzo Recastello (con la riapertura alle ore 6 di martedì 7). Dopo 74 anni dalla prossima settimana non sarà più possibile passare da via Rovelli a via Rosa utilizzando il sovrappasso. Serveper allargare il sedime ferroviario dove nei prossimi mesi verranno posati i nuovidel treno per Orio e, in prospettiva, il raddoppio della linea Bergamo-Brescia. La demolizione dell’attuale passerella, ad opera di Rfi, avverrà in modo da ridurre al minimo l’interruzione del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno.