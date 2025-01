Ilgiorno.it - Rissa e coltellate: un ferito a terra. È caccia all’uomo

Leggi su Ilgiorno.it

LENO (Brescia) Tragedia sfiorata a Leno, in Bassa Bresciana: il terzo fatto di sangue dall’inizio dell’anno. Nella notte tra sabato e domenica è stato accoltellato un indiano. E venerdì è stato un cittadino italiano di origini egiziane a prendersi un fendente. A Leno l’aggressione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato, poco dopo mezzanotte. Nell’area di sosta aperta al pubblico c’erano diversi stranieri: doveva essere un sabato sera di festa. A un certo punto alcuni di loro hanno iniziato a discutere sempre più animatamente. Dalle parole, in poco tempo, uno dei contendenti è passato ai fatti. È stato visto estrarre un coltellino e scagliarsi contro un connazionale, che è stato colpito agli arti. Il, 26 anni, ha subìto lesioni profonde ma non tali da metterlo in pericolo di vita.