Ilgiorno.it - Meteo in Lombardia, si alternano due perturbazioni: Epifania con pioggia e neve ma sole nel week end dell’11 e 12 gennaio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 62025 –, temperatura più in linea con le medie della stagione invernale e nevicate fino ad altitudini intorno ai 900, 1000 metri. è questo il regalo della Befana portato dalallae più in generale a tutto il Nord Italia grazie a duedi origine atlantica che si alterneranno sul Nord ovest oggi, lunedì 6, e poi in un secondo momento a partire da giovedì con aria più fredda rispetto ad ora. Un campo di bassa pressione dunque che, certamente oggi, ma anche in parte domani si è “impadronito” della nostra regione. Una giornata uggiosa, quindi quella dell’, caratterizzata da piogge diffuse fino a sera e temperature che saranno attorno ai 5 o 6 gradi (nelle ore centrali della giornata) su area padana milanese, pavese e brianzola.