Sport.quotidiano.net - Mens Sana in sofferenza con Castelfiorentino. Ultimo quarto da brividi, ma arriva la vittoria

7466: Tilli, Belli 6, Pannini 6, Ragusa 6, Marrucci 4, Calviani ne, Pucci 6, Sabia 4, Maghelli, Neri 9, Prosek 16, Tognazzi 17. Allenatore Betti.: Ciano 2, Rosi, Ticciati 5, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Marchetti ne, Falaschi 6, Azzano 17, Uche 2, Cantini 11, Gutierrez 23. Allenatore Cantini. Parziali: 17-16, 37-27, 56-44. SIENA – La Note di Siena batte l’ultima della classema deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio dei volitivi avversari. Già dall’avvio si era intuito che non sarebbe stata una passeggiata di salute.si rivela infåtti molto pericolosa in contropiede e sfrutta qualche errore della formazione di Betti che però col passare dei possessi mette a posto la difesa, 12-11 a metà del primo parziale.