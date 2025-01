Sport.quotidiano.net - Lucchese - Le mosse del club e il futuro. Vicino il passagio di proprietà: cambia tutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre la squadra è destinata a sgomitare in fondo alla classifica, sperando, a questo punto, di coinvolgere in zona play-out, più che il Milan(con i rinforzi di peso, come l’ultimo del centravanti Magrassi, è destinato a risalire la china), sopratil Pontedera, oltre ovviamente alla Spal – che in dieci (espulso El Kadduri) ha riacciuffato il Perugia con un gol dell’esperto Antenucci (ora facciamo in modo di non rilanciarlo alla grande, dopo Bruzzaniti e Tommasini.) – secondo i soliti bene informati sarebbe imminente il passaggio di. Dal Gruppo Bulgarella ad una "cordata" ancora non ben identificata. Si è parlato dei toscani, ma sembra che si siano ritirati in buon ordine di fronte al forte indebitamento e mettiamoci pure anche al fatto che, nel gruppo-squadra, sono al massimo due i giocatori (Saporiti e Quirini), che hanno un certo valore.