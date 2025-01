Il contratto da 15 miliardi con SpaceX-Starlink solleva preoccupazioni tra i dem

Quotidiano.net - Il contratto da 1,5 miliardi con SpaceX-Starlink solleva preoccupazioni tra i dem

Leggi su Quotidiano.net

"E' notizia di queste ore la possibile conclusione di unpluriennale di 1,5di euro a favore di Elon Musk e della suaper una serie di servizi di telecomunicazione a favore del Governo. Parliamo di ingenti risorse pubbliche, pari a quelle impegnate negli investimenti a banda ultra larga nel PNRR, che regaleremmo a una società satellitare le cui performance sono inferiori ai target europei fissati al 2030". "Siamo di fronte a notizie inquietanti ed è necessario che il governo venga al più presto in Parlamento a chiarire le scelte che vengono fatte riguardo temi così delicati". Così i presidenti dei gruppi del Pd Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti. "Le notizie inoltre - proseguono - parlano di servizi di crittografia delle comunicazioni del Governo e di applicazioni militari, cioè di servizi assai sensibili per la sicurezza nazionale e per la sovranità digitale dei dati.