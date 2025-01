Fiumicino rubano corrente per quasi 10 anni ma la querela non arriva | assolti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2024 -Un episodio simbolo dei dche sta producendo la riforma Cartabia. Riguarda due imprenditori di Focene, gestori di un’attività commerciale, accusati di appropriazione indebita di somme rilevanti tra il 2013 e il 2021. Le accuse di aver rubatoelettrica all’Enel, si sono infrante – nonostante l’accertamento del furto – contro un vizio procedurale: la denuncia, elemento essenziale per procedere, non è stata depositata.Cos’è la riforma Cartabia?La decisione del tribunale si inserisce nel contesto della riforma Cartabia, entrata in vigore nel 2022, che ha ridisegnato i tempi e i requisiti di procedibilità per numerosi reati. In particolare, la riforma introduce l’obbligo dellaper alcuni crimini, stabilendo che essa debba essere presentata entro tre mesi dall’accaduto o dalla sua scoperta.