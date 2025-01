Corrieretoscano.it - Comune di Arezzo annulla docufilm russo: revocata sala

diIl‘Maidan la strada verso la guerra – Il documentario sul colpo di Stato in Ucraina’ non sarà proiettato nellarosa deldiil 18 gennaio.Ad annunciarlo, via X, il sindaco Alessandro Ghinelli, centrodestra: “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale diha ufficialmente revocato l’autorizzazione all’utilizzo della ‘Rosa’ per l’evento in questione in programma il 18 gennaio 2025”.L’iniziativa era stata promossa da Michele Menchetti, consigliere comunale di opposizione adeletto con M5S.Con tanto di dibattito con i giornalisti Vincenzo Loe Andrea Lucidi, International Reporters Un’iniziativa sulla quale via X interviene Pina Picierno, europarlamentare Pd, vicepresidente Parlamento europeo: “L’evento di disinformazione con contenuti sanzionati di Russia Today in programma il 18 gennaio adè statoto.