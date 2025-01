Tpi.it - Buona befana 2025: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania

Leggi su Tpi.it

per iper– Siete alla ricerca diper fare gliper“che tutte le feste si porta via” (o dellaad amici e parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito trovateda cui prendere spunto per ispeciali e originali da mandare magari via WhatsApp.per una lieta Epifania, che tutte le feste porta viaMa non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti!I miei amici ancora non ci credono che conosco la. Potresti inviarmi una tua foto?Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria.