Ilrestodelcarlino.it - A Faenza la Nott de bisò. Il grande rogo accende la piazza, tra cibo e tradizione

Una confortante, che ieri sera ha richiamato migliaia di persone indel Popolo aper assistere aldell’enorme fantoccio di verde vestito. Tra chi ha assistito alfalò con entusiasmo, e chi ha sperato che con il, oltre all’anno paliesco, il fuoco spazzasse via anche le sfortune dell’anno passato. Con questo spirito è andata in archivio ieri sera lade, un’edizione evidentemente molto partecipata, visto anche il parziale resoconto degli stand rionali: "Si è lavorato molto già dalle prime ore della giornata", hanno sottolineato unanimi i volontari dei cinque rioni. Centinaia sono stati coloro che all’interno degli stand gastronomici allestiti con scenografie medioevali, hanno servito ininterrottamente migliaia di visitatori, i quali già dall’ora di pranzo hanno fatto capolino nellaprincipale della città manfreda per gustare le specialità artigianali proposte.