Vorrei veder punito chi non ha parlato

Anna Maria Stefanini esce dalla chiesa di Santa Caterina sotto braccio al cardinale Matteo Zuppi. Dal pulpito, appena finita la messa, la mamma del carabiniere Otello aveva ringraziato i presenti, "tanti anche quest’anno". "Sono passati tanti anni – le sue parole –, ma per me è sempre uguale, c’è tanto dolore. Erano tre ragazzi giovanissimi, non se lo meritavano. Vi prego: continuate a venire così in tanti a ricordarli, anche quando io non ci sarò più". Uno strazio accompagnato da una necessità: quella di ottenere "la vera verità, perché la Uno Bianca non sono solo i Savi – continua la signora Stefanini –. Questi ragazzi avevano 64 anni in tre: non possono essere dimenticati. Questa è l’unica cosa che desidero: la verità, quella vera però, che non è stata fatta". E la speranza è riposta nella nuova inchiesta: "Io spero in un po’ di giustizia, perché questo non diventi uno dei tanti misteri dell’Italia.