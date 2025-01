Liberoquotidiano.it - Sindrome post vacation, cos'è? Le regole per ripartire dopo le feste

(Adnkronos Salute) - "Gli americani lo chiamanoo holiday blues", quel mix di tristezza e smarrimento che scatta quandoun periodo di stop tocca tornare alla routine quotidiana. "Non stiamo parlando di una patologia ufficialmente riconosciuta, ma si tratta di condizioni psicologiche sempre più diffuse", spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, che contro lasuggerisce 5perpiù sereni. "Il rientro al lavorole vacanze natalizie è fonte di stress per molti" e questo disagio "può raggiungere chiunque", osserva l'esperta. "Le festività, del resto - analizza - rappresentano un periodo in cui il tempo risulta sospeso e, con esso, i problemi, le scadenze, la sveglia per andare al lavoro, i rapporti a volte difficili nei contesti lavorativi".