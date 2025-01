.com - Serie D / L’Ancona inaugura in impennata la prima partita dell’anno: 0-2 contro Isernia

Prova brillante dell’undici di mister Gadda. Buon esordio per i nuovi Battistini e Varriale. Terzo successo di fila e ottavo risultato utile: prosegue così l’escalation delsempre più sicura dei suoi mezzi. Domenica prossima affronterà in casa la Fermana dell’ex BriniANCONA, 5 gennaio 2025 – Il nuovo anno è iniziato con il giusto input per l’SSC Ancona.Vittoriale alladi ritorno sul campo dell’0-2 per una formazione, quella dorica, che evolvedopo, sa divertire e sembra aver acquisito quella giusta consapevolezza delle proprie capacità grazie anche all’impronta data da mister Massimo Gadda.Aiutata inoltre dall’arrivo dei nuovi innesti dal mercato a sopperire alla necessità di ampliare il ventaglio delle scelte e rinvigorire l’attacco. Decise prestazioni su tutti i fronti, per una convincente prova di carattere, coronate dalle due reti di Rovinelli e Amadori.