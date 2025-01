Ilrestodelcarlino.it - Saldi, buona la prima: "Qui in centro vengono clienti affezionati: tanti sin dal mattino"

Le vie deldi Forlì hanno visto ieri l’avvio della lunga maratona deiinvernali. Secondo le stime, ogni famiglia forlivese spenderà in media circa 200 euro. Nonostante il freddo, alcuni forlivesi hanno scelto di fare un giro tra le vetrine. "Da questa mattina – spiega Anita Leoncini, titolare di Room 56, negozio di abbigliamento femminile in corso della Repubblica – abbiamo avuto un flusso costante die siamo soddisfatti. Tra i capi più richiesti piumini, capispalla e maglioni". Pur mostrando soddisfazione per le vendite durante le festività, la titolare non nasconde qualche timore: "Anche se il periodo natalizio ha portato buoni incassi, il resto dell’anno è difficile per noi commercianti del". C’è chi ha voluto rendere l’inizio deiancora più significativo, celebrando un importante traguardo.