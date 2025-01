Notizie.com - Palamara: “Favorevole a indulto e amnistia, ma si deve fare con equilibrio”

L’ex magistrato, Luca, ora in campo politico cerca di dare il suo contributo per spingere a una riforma sulla giustizia.Non è uno che si nasconde anzi, quando parla, lo fa in modo chiaro, magari a volte fin troppo tecnico, ma solo perché vuole essere preciso e non essere frainteso su temi, come quello sulla giustizia, che sono delicati e assai complicati.: “, ma sicon” (ANSA) Notizie.comPoi lui non è uno qualunque, ma un ex giovane magistrato che ha tentato diqualcosa ma è stato fermato e bannato dalla magistratura, ma quando parla Lucabisogna ascoltare, anche perché lui sa bene di cosa si parla, avendo avuto esperienza e soprattutto avendola vissuta dall’interno, sia le cose negative che quelle positive.