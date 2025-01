Mistermovie.it - Mister Movie | Solar Opposites 6 Stagione Data di Uscita, Trama e Cast

Leggi su Mistermovie.it

Dal suo debutto nel 2020,si è affermata come una delle serie animate più amate di Hulu. Creata dagli stessi autori di Rick e Morty, la serie narra le vicende di Korvo e della sua famiglia aliena, intenti a decidere se conquistare la Terra o integrarsi tra gli umani. Con un mix unico di umorismo surreale e parodia della sitcom tradizionale, lo show ha conquistato milioni di fan e si prepara a tornare con una sesta.Il rinnovo della sestadi: una conferma di successoclass="wp-block-heading">Hulu ha annunciato il rinnovo della sestadidurante il Comic-Con di San Diego 2024, addirittura prima del debutto della quinta. Questo rende la serie una potenziale candiper diventare lo show originale più longevo della piattaforma, superando titoli iconici come The Handmaid’s Tale.