L’Acf Foligno adesso vuole confermarsi

Oggi, sul terreno del Terranuova Traiana,proverà a dare continuità al vincente percorso che ha caratterizzato la prima parte della stagione della sorprendente neo promossa formazione folignate che ha concluso il girone di andata al quarto posto della graduatoria. Una trasferta delicata, difficile per il potenziale tecnico della formazione toscana che durante la pausa natalizia è corsa ai ripari con gli arrivi di Zhupa e Degli Innocenti, ma anche e soprattutto perché dopo le festività il ritorno in campo rappresenta sempre una incognita. "Un appuntamento chedovrà affrontare con la necessaria attenzione. Una sorta di nuovo inizio in tutti i sensi – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Alessandro Manni – per quanto riguarda il mantenimento della condizione. Qualche stravizio inconsciamente si può fare.