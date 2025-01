Ilrestodelcarlino.it - La Vigor per non perdere quota. Il Castelfidardo sogna l’aggancio

Gianmarco Fabbri tornerà a scorrazzare su quella fascia sinistra, dopo la giornata di squalifica scontata a Fermo, in quel Bianchelli che conosce bene. Anche se il rossoblu dellal’ha indossato solo con le giovanill. Oggi, da ‘grande’, si presenterà ancora una volta da avversario.Senigallia esi trovano oggi di nuovo di fronte in campionato, dopo averlo fatto in Coppa Italia sempre nello stadio senigalliese dove vinse il. Che oggi vorrà ripetersi per cercare la rivincita in campionato dopo i tre gol subiti all’andata al Mancini. Tre, come i punti, che separano le due squadre, con ilcheanchein classifica, contro unanon più pimpante come a inizio stagione. "Per me è sempre una partita particolare, torno a giocare in uno stadio in cui ho giocato nelle giovanili e dove ho amici e persone che conosco da quando sono piccolo.