Ilrestodelcarlino.it - La Primavera riparte più forte. Castorri e Manetti piegano il Toro

Cesena 2 Torino 1 CESENA (4-3-1-2): Montalti;(37’ st Abbondanza), Gallea, Valentini, Pitti; Ronchetti (20’ st Domeniconi), R. Campedelli,; Ghinelli (20’ st D. Zamagni); Perini (28’ st Tosku), Coveri (37’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli. TORINO (3-5-2): Plaia; Bonadiman, Mendes, Bianay (32’ st Desole); Zaia (32’ st Dimitri), Dalla Vecchia, Leima (17’ st Djalo), Perciun, Krizyanowsky (17’ st Cacciamani); Franzoni, Raballo (24’ st Conte). All.: Tufano. Arbitro: Poli di Verona. Reti: 6’ st, 16’ st, 43’ st Conte. Note: ammoniti Montalti, Pitti, Dalla Vecchia; angoli 6-6; recuperi 3’ e 6’. Non c’era di sicuro modo migliore di iniziare l’anno se non sfoderare una ottima prestazione e battere il Torino: un risultato che certo fa bene alla classifica come al morale di Valentini e compagni.