Ha davvero preso d' assalto l' Europa è fantastica Trump conquistato da Meloni

Visita lampo di Giorgiada Donald. L'aereo del presidente del Consiglio è ripartito da Palm Beach alle 23.06 locali, ovvero le 5.06 del mattino in Italia, secondo quanto riporta il sito flightradar24. A Mar-a-Lago, in Florida, è andata in scena una cena tra i due. Erano presenti anche il futuro Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, il futuro Segretario al Tesoro Scott Bessent, il futuro ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta e l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia. Secondo il giornalista del ‘Wall Street Journal' Alex Leary,avrebbe detto sulla premier: «Had'l'. È molto emozionante, sono qui con una donna, il primo ministro italiano».e Rubio hanno guardato la prima di un documentario sulle elezioni del 2020, che si conclusero con la vittoria di Biden e l'deiiani a Capitol Hill.