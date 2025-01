Lanazione.it - Giovani oltre le sbarre. Al villaggio Pungiglione una seconda chance per tornare a vivere

di Monica Leoncini "Per la prima volta, qui, mi sono sentito a casa". Lo dice Wilson, originario del Brasile, adottato da una famiglia italiana. Gli fa eco Klaudio, che invece arriva dall’Albania e dopo una breve esperienza in carcere, vive daun anno al Cec Rinascere, Comunità educante con i carcerati, progetto portato avanti dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per la rieducazioni dei detenuti. Siamo al, nel Comune di Mulazzo, il grandedell’accoglienza che dà il nome a una cooperativa sociale, un luogo dove persone socialmente disagiate provenienti dal mondo del carcere, dalla strada, da storie di solitudine e abbandono, trovano una casa e una famiglia, impegnandosi in percorsi di recupero nelle attività produttive del. E vistare il, ogni volta, è una nuova ed emozionante scoperta.