Eccellenza. Lastrigiana-Affrico: aria di grande scontro

Archiviate le festività natalizie, il campionato si rimette in moto con le prime gare del nuovo anno relative alla 17ª giornata del campionato, seconda di ritorno, con queste partite in programma alle 14,30. Girone A Real Forte Querceta-Sestese (all’andata 1-0: Casati). Arbitro: Musumeci di Cassino. Con l’uscita di Mazzeo acquistato dalla Fiorentina, la squadra di Polloni non evidenzia altre assenze. Girone B(all’andata 0-3: Sborgi, Papini, Riccioni). Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Primo interessante match dell’anno con lasenza novità di rilievo, mentre nell’non ci saranno il tecnico Villagatti e Nuti squalificati, ma con il nuovo attaccante Renzi pronto per il debutto. Longo potrebbe rientrare dopo l’infortunio. Colligiana-Grassina (1-0: Corcione).