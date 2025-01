Ilgiorno.it - Canto ed eleganza. Il gruppo di amici e le miss piumate

L’Associazione ornicoltori monzesi, affiliata alla Federazione ornitologica italiana, raccoglie in Brianza oltre 300 soci, una sede aperta ogni giovedì sera in via Cesare Aguilhon 5 a Monza e almeno due rassegne provinciali all’anno. Quella principale è la mostra ornitologica organizzata ogni ottobre alla palestra polisportiva di Bellusco, in collaborazione con l’Associazione ornicoltori comense, che fa da grande vetrina annuale agli uccelli allevati dagli ornicoltori brianzoli. Un’altra invece minore, ma comunque importante, è la mostra Pre-cove, in corso in questi giorni a Lissone nella palestra del centro parrocchiale di via Nobel, un concorso interno all’associazione con la possibilità di liberi scambi tra gli iscritti. "Sono appuntamenti nei quali abbiamo riscontro del lavoro che facciamo – commenta il presidente dell’Associazione ornicoltori monzesi, Enrico Oberti –.