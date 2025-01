Bergamonews.it - Bergamo e il verde: 680 nuovi alberi in 15 quartieri grazie al progetto “Be Tree”

. “Glisono vita, ombra, abbattimento della CO2, riparo per l’avifauna, fonte di nutrimento per gli insetti impollinatori e quindi anche per noi che, senza tali insetti, vedremmo ridurre repentinamente la nostra possibilità di alimentarci”. Così Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica e al, commenta il via libera della Giunta comunale aldi fattibilità tecnico-economica per gli interventi di potenziamento del patrimonio arboreo e di forestazione urbana a.Nel luglio 2024 era stato lanciato lanciato il“Be”, pensato per coinvolgere attivamente i cittadini nell’individuazione di aree idonee alla piantumazione disu suolo pubblico.all’iniziativa e con il supporto delle Reti di Quartiere, sono state raccolte ad oggi oltre 190 segnalazioni, 100 delle quali hanno consentito di individuare specifiche aree di intervento per la crescita di 460