A breve summit Meloni-Trump in Florida

0.51 L'aereo del premier Giorgiaè atterrato a Palm Beach, secondo il sito flightradar24.com. L'incontro con il presidente eletto Donaldè previsto verso le 19.30 ora locale, l'1.30 in Italia.L'incontro con, si terrà a MaraLago. la residenza del tycoon.Sul tavolo del vertice informale temi tra cui gas, dazi, Ucraina,Medio Oriente e probabilmente il caso di Cecilia Sala.Il premierdovrebbe ripartire per l'Italia già in serata, quando a Roma sarà notte fonda (6 ore di fuso orario, ndr).