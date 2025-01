Zonawrestling.net - WWE: Bloodline vs Jimmy, Jey e Sami per il main event del primo SmackDown del 2025

Ilin WWE segna l’inizio definitivo di una nuova era: da un lato il debutto di RAW su Netflix, dall’altro, in onda su USA Network, sarà per la prima volta della durata di tre ore. E se a lungo termine questo implica che ci sarà più spazio per i talenti meno usati, senza dubbio la prima puntata dell’anno dovrà essere ricca di novità e di spettacolo per attirare il pubblico mantenendo alta la qualità. Eppure fino a poche ore fa erano solo due i match annunciati: Nia Jax contro Naomi per il titolo WWE femminile, e Andrade contro Shinsuke Nakamura per il titolo US. Ma fortunatamente è arrivato l’annuncio anche del.Un incontro 3 vs 3, tutto in famigliaCome annunciato da Nick Aldis su X, infatti, la puntata di oggi si chiuderà con uno scontro targato: da un lato Solo Sikoa, Tama Tonga e Jacob Fatu, dall’altroUso, Jey Uso eZayn.